Глушаков: «Если «Реал» или «Барселона» позвонят - поеду»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Денис Глушаков в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался о возможном уходе из подмосковных «Химок», цвета которых защищает в настоящий момент.

«Я вообще об этом не задумывался. У меня есть контракт, я играю спокойно. Конечно, если «Реал» или «Барселона» позвонят - поеду», - сказал полузащитник.

35-летний хавбек выступает за подмосковный коллектив с осени 2020 года. В нынешнем сезоне Денис принял участие в 19 встречах, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.

По итогам 17 туров «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.