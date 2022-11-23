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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили сравнил Роналду с Дзюбой

23 Ноября 2022 • 08:45 Комментировать

Бывший вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об уходе из «МЮ» португальского нападающего Криштиану Роналду, проведя параллель с российским форвардом Артёмом Дзюбой. Оба игрока сейчас являются свободными агентами.

«Их пути в последнее время схожи. Роналду тоже претендует на большое уважение со стороны клубов, но забывает, что возраст. Возраст тянет человека вниз. Каждому приходит свое время», - передает слова эксперта Betonmobile.ru.

Напомним, что накануне «Манчестер Юнайтед» объявил о досрочном расторжении трудового договора с 37-летним португальцем.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Анзор Кавазашвили Артём Дзюба
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