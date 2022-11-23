Гогниев высказался о своём будущем в «Химках»

Наставник подмосковных «Химок» Спартак Гогниев поделился мнением относительно своего будущего в команде.

«Сейчас не конец сезона. Осталась одна кубковая игра. Мы общаемся с руководителями. Будем делать выводы по окончании сезона. Сейчас я тренер «Химок», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

Перед зимним перерывом «Химкам» осталось провести поединок в Фонбет Кубке России против «Краснодара». Встреча запланирована на воскресенье, 27 ноября.

По итогам 17 туров Премьер-лиги подмосковный коллектив с 12 баллами располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице.