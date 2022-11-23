Гаранин может возглавить «Краснодар»

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин, который близок к увольнению, может трудоустроиться в другом российском клубе. Об этом сообщается на страницах «РБ Спорта».

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах специалиста проявляет «Краснодар». Президент «быков» Сергей Галицкий в начале нынешнего месяца провел предварительные переговоры с Гараниным, но до конкретного предложения дело не дошло.

51-летний наставник работает у руля «Сочи» с лета 2022 года. Он заменил в команде Владимира Федотова, ушедшего в московский ЦСКА. По итогам 17 туров Премьер-лиги южане набрали 25 очков и занимают девятое место в турнирной таблице.