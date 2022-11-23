Футбольный агент Энрике Оливейра, представляющий интересы бразильского защитника «Куябы» Джоакима, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.ру» прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны московского «Спартака». В СМИ сообщалось, что «красно-белые» готовы заплатить за него четыре миллиона евро.

«Понятия не имею, о чем вы. К нам из России никто не обращался», - сказал агент 23-летнего центрального защитника.

Напомним, что «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России после 17 матчей. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на шесть пунктов.