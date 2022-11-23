«Спартак» предложил четыре миллиона за бразильского защитника

Как сообщил инсайдер Жорже Никола, московский «Спартак» сделал предложение о трансфере центрального защитника «Куябы» Джоакима. Размер денежной компенсации, предложенной «красно-белыми» за переход 23-летнего бразильского футболиста, составляет четыре миллиона евро.

Также сообщается об интересе к игроку со стороны «Сан-Паулу», «Атлетико Паранаэнсе», «Атлетико Минейро» и неназванного клуба из Италии. Трудовое соглашение защитника с «Куябой» рассчитано до конца 2023 года.

«Спартак» завершил первую половину сезона РПЛ на втором месте, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.