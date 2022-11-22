Мантуан прокомментировал победу над «Црвеной Звездой»

Полузащитник петербургского «Зенита» Густаво Мантуан высказался о победе своей команды над «Црвеной Звездой» в товарищеской встрече.

«В первом тайме мы играли лучше и создавали больше моментов — просто не смогли их реализовать. На второй тайм вышли с совершенно другим настроем и показали, что мы были сегодня сильнее. Смогли плотнее играть в обороне, реализовать свои моменты и победили», — заявил бразильский плеймейкер, чьи слова цитирует издание «Чемпионат».

Игрок отметил, что этот матч стал хорошей тренировкой, выразив мнение, что сербский лидер не смог создать достаточное количество моментов, забив после единственной ошибки.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» со счётом 3:1 на домашнем поле.