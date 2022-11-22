Круговой оценил уровень «Црвены Звезды»

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой высказался об уровне «Црвены Звезды» после очного товарищеского поединка.

«Црвена Звезда» — хорошая и сильная команда. Неплохо держит мяч, неплохо участвует в единоборствах. В этом матче мы оказались с характером и сильнее», — рассказал футболист сильнейшего клуба России в интервью «Чемпионату». Также Данил отметил, что подобные матчи важны для опыта международных встреча и для поддержания формы.

Напомним, что подопечные Сергея Семака выиграли домашнюю игру со счётом 3:1 благодаря голам Алексея Сутормина, Александра Ерохина и Густаво Мантуана.