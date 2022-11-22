Сергеев прокомментировал победу над «Црвеной Звездой»

Форвард петербургского «Зенита» Иван Сергеев высказался о результате встречи против «Црвены Звезды».

«Такие матчи нужны. Они хоть и дружеские, но играем на победу. Хорошо, что выиграли», — заявил нападающий, чьи слова приводит«Чемпионат». Сергеев также отметил, что сильнейшему клубу России противостоял качественный соперник, идущий на первом месте в сербском первенстве.

Напомним, что клуб из Северной столицы выиграл со счётом 3:1 благодаря мячам Алексея Сутормина, Александра Ерохина и Густаво Мантуана. Последний официальный поединок в 2022 году лидер РПЛ проведёт против московского «Спартака» в рамках Фонбет Кубка России 27 ноября.