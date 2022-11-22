Митрюшкин: «Я — спартаковец, клуб меня воспитал и вырастил»

Голкипер «Химок» Антон Митрюшкин ответил на вопрос, считает ли он себя спартаковцем.

«Могу ли назвать себя спартаковцем? Конечно. Я — спартаковец и никогда этого не отрицал и не буду. «Спартак» меня воспитал и вырастил», — цитирует слова Митрюшкина Sport24.

Вратарь рассказал, что когда он захотел уехать в европейский клуб, «Спартак» не стал возражать и отпустил его. Митрюшкин отметил, что поддерживает хорошие отношения с техническим координатором «красно-белых» Артёмом Ребровым.

Напомним, Митрюшкин является воспитанником московского «Спартака», он выступал за команду до 2016 года.