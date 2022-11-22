Митрюшкин: «Когда «Химки» на меня вышли, я сразу согласился»

Голкипер «Химок» Антон Митрюшкин высказался о своём переходе в подмосковный клуб.

«Когда «Химки» на меня вышли, я сразу согласился, потому что понимал, что на тот момент это было лучшее предложение и развитие событий», — приводит слова Митрюшкина Sport24.

Вратарь рассказал, что после 24 февраля не заметил ничего плохого в отношении к нему, не было никакого давления.

Напомним, минувший сезон 26-летний голкипер провел в немецком клубе «Динамо» Дрезден, который покинул свободным агентом в июле этого года.

За «Химки» Митрюшкин провел два матча в рамках Фонбет Кубка России, в которых пропустил шесть голов.