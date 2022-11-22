Глушаков: «Результаты? Пока всё безобразно»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал неудачные результаты команды в первой части сезона.

«Пока все безобразно — мы не можем выиграть. Одну игру выиграли. Но есть сборы, есть время. В том году тоже был не очень хороший результат. Время покажет, какие будут результаты», — передает слова Глушакова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 35-летний хавбек провел 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Подмосковные «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 12 зачетных баллов после 17 туров.