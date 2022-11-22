Глушаков сообщил, что «Химки» ещё не выплатили все долги

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился информацией о ситуации с задолженностями по заработной плате в подмосковном клубе.

«Не буду лукавить — «Химки» не выплатили все долги. Наверное, во многих клубах тоже есть такое — я это знаю. Конечно, это не у «Зенита», — передает слова Глушакова «Чемпионат».

Ранее в СМИ сообщалось, что подмосковному клубу запретили регистрировать игроков из-за долгов перед экс-наставником команды Николаем Писаревым.

В текущем сезоне 35-летний хавбек принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив одну результативную передачу.