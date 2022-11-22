Тарханов рассказал, чем Бердыев может помочь «Сочи»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о возможном назначении Курбана Бердыева на пост наставника «Сочи».

«Чем Бердыев может помочь «Сочи»? Во-первых, в организации, но не только на футбольном поле, а вообще в клубе. А во-вторых, у него есть идеи о том, как строить игру», — приводит слова Тарханова Betonmobile.

Эксперт отметил, что Бердыев хорошо знает нескольких футболистов сочинского клуба, с которыми работал ранее. В зимнюю паузу у него будет много времени, чтобы доступно объяснить команде свои требования, добавил Тарханов.

Ранее сообщалось, что Бердыев может подписать трудовой договор с «Сочи» на полтора сезона.