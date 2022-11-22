Назван состав «Зенита» на игру с «Црвеной Звездой»

Тренерский штаб петербургского «Зенита» опубликовал состав на товарищескую игру против сербской «Црвены Звезды».

Выбор Сергея Семака и его помощников пал на следующих футболистов:

Куарезма, Адамов, Чистяков, Алип, Круговой, Сутормин, Вендел, Ерохин, Мантуан, Бакаев, Кассьерра.

Запасные: Кержаков, Королев, Скроботов, Д. Сергеев, Сантос, Ногтев, Вахания, Малком, Клаудиньо, И. Сергеев.

Напомним, что поединок между чемпионами России и Сербии состоится сегодня, 22 ноября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.