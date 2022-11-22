Тренер «Црвены Звезды» высказался об отстранении российского футбола

Наставник сербской «Црвены Звезды» Милош Милоевич высказался об отстранении российского футбола от международных турниров.

«Мы занимаемся своим делом и не нам решать, верно или нет исключение. Но я считаю, что без российских игроков мировой футбол хуже. С ними было бы гораздо лучше», — заявил специалист перед игрой против «Зенита», чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Также тренер отметил, что сербы отлично знают, что значит быть отстранёнными от международных выступлений. Напомним, что Югославия была аналогично дисквалифицирована в 90-х годах прошлого века. Милоевич признался, что ему нравится российский футбол.

Встреча чемпионов Сербии и России пройдёт сегодня, 22 ноября, в Санкт-Петербурге. Начало назначено на 20:00 по московскому времени.