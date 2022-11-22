Кузнецов назвал слабое место ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о нынешнем составе «армейцев».

«Нужны ли новые игроки? Для встряски в команде это нужно сделать. Если ЦСКА хочет претендовать на какие-то высокие места, то надо покупать новых игроков», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, проблемной позицией команды является опорная зона, в ней футболисты «проседают».

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 29 набранных очков после 17 туров. Напомним, РПЛ ушла на зимнюю паузу, возобновление турнира произойдет в марте следующего года.