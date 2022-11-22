Кузнецов считает, что легионеры ЦСКА не соответствуют требованиям команды

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался об игре легионеров в составе «армейцев».

«В ЦСКА свои позиции сдали иностранцы, а на них должна держаться вся игра. Они не отвечают требованиям», — цитирует слова Кузнецова «РБ Спорт».

Эксперт считает, что Саша Зделар, Хесус Медина и Мойзес не похожи на тех игроков, которые должны быть одними из лидеров команды.

Столичный клуб ушел на зимнюю паузу на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 очков после 17 туров. В 2022 году ЦСКА осталось провести одну игру в рамках Фонбет Кубка России — против «Сочи» (26 ноября в 16:00 по мск).