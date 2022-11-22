В прессе накануне появилась информация о том, что «Спартаку» интересен чилийский футболист Габриэль Суазо, выступающий на родине за «Коло-Коло» (действующий контракт истекает в декабре). Агент 25-летнего игрока Джейсон Паппе дал комментарий на этот счёт для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Очень многие клубы связываются с нами по поводу Габриэля Суазо. Он свободный агент, основной игрок сборной Чили. Многие хотят его пригласить. В том числе и 3 клуба из России, но я не могу назвать их. На данный момент это всё, что я могу сказать», - высказался Паппе.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Габриэля Суазо в 2 миллиона евро.