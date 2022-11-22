Пресс-служба «Факела» объявила о подписании контракта с нападающим Евгением Марковым. 28-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до конца нынешнего сезона.

Если говорить о взрослом футболе, то Евгений Марков выступал за «Енисей», «Тосно», «Динамо», «Краснодар», «Рубин» и тульский «Арсенал». В Российской премьер-лиге Марков провёл 105 игр, в которых забил 21 гол.

После 17 туров «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, то есть находится в зоне стыковых игр. Воронежцы набрали 13 очков (1 победа, 10 ничьих, 6 поражений).