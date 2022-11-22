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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Зорина: «Переговоры со «Спартаком» о продлении контракта идут»

22 Ноября 2022 • 16:57 Комментировать

Александр Маньяков, агент полузащитника «Спартака» Даниила Зорина, поделился информацией о возможном продлении контракта игрока с клубом.

«Переговоры со «Спартаком» о продлении контракта идут, пока все на начальной стадии. «Спартак» сделал конкретное предложение, теперь мяч на нашей стороне», — заявил Маньяков «Спорт-Экспрессу».

Агент рассказал, что провел встречу с игроком и на этой неделе у него будет разговор с руководством команды, Зорин хочет продолжить выступать за «Спартак». Главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль хорошо относится к нему, добавил Маньяков.

В текущем сезоне 18-летний хавбек принял участие в трех матчах за основную команду «Спартака» и сделал одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Маньяков Даниил Зорин
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