​Марков договорился с «Факелом»

Нападающий Евгений Марков станет футболистом «Факела». 28-летний футболист уже договорился с воронежским клубом. В ближайшее время Марков пройдёт медицинское обследование и, если всё будет нормально, подпишет контракт. Он будет рассчитан до конца сезона 2022/2023 без опции продления. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Всего в Российской премьер-лиге Евгений Марков провёл 105 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 21 гол.

После первой части чемпионата России «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице, то есть находится в зоне переходных матчей.