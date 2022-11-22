Оздоев — о возможном переходе в «Урал» летом: Я никому не даю никаких гарантий

Полузащитник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев высказался о возможном переходе в «Урал». Футболист посещал первый матч екатеринбургской команды в текущем сезоне.

«Это дружеский визит. Меня туда пригласил мой друг, который работает в структуре «Урала». Я познакомился с президентом клуба Григорием Ивановым», — приводит слова Оздоева Sport24.

При этом игрок заявил, что никогда не дает никаких гарантий клубам в плане заключения контракта, отметив, что на тот момент у него была цель перейти в зарубежный клуб.

В текущем сезоне Оздоев принял участие в 12 матчах чемпионата Турции, в которых записал на свой счет две результативные передачи.