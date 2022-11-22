В «Оренбурге» заявили, что предложений по Сычевому не было

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о будущем нападающего команды Владимира Сычевого.

«Никаких официальных предложений не было. Понятно, что цель любого футболиста — попасть в хорошую команду, пойти на повышение. Это нормальное явление», — приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».

При этом функционер считает, что Сычевому лучше остаться в «Оренбурге» до конца текущего сезона, а дальше уже можно принимать решение о переходе в какой-то клуб.

В нынешнем сезоне 26-летний форвард принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 16 голов и записал на свой счет две результативные передачи.