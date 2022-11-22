Раскрыта трансферная цель «Спартака»

Московский «Спартак» просматривает африканский и южноамериканский трансферные рынки на предмет подписания опорного полузащитника. Об этом рапортуют журналисты Metaratings.ru.

Наставник «народной команды» Гильермо Абаскаль хочет видеть в коллективе игрока, хорошо действующего в отборе мяча. При этом пока неизвестно, сколько денег готов потратить «Спартак» на приобретение новичка.

В чемпионате России наступила зимняя пауза. По итогам 17 туров Премьер-лиги «красно-белые» набрали 36 очков и располагаются на второй строчке в таблице. Подопечные Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на шесть пунктов.