Тихонов рассказал, что нужно усилить «Спартаку» для борьбы с «Зенитом»

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака», а ныне футбольный тренер Андрей Тихонов рассказал, какую позицию нужно усилить «красно-белым», чтобы претендовать на золотые медали.

«100% нужен хороший центральный защитник. Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, надо приобретать новых футболистов», - передает слова Тихонова издание «РБ Спорт».

Напомним, что на зимний перерыв в Российской премьер-лиге «Спартак» ушел на втором месте в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 36 баллов после 17 туров и отстают от лидирующего «Зенита» на шесть очков.