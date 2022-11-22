​Представитель Фомина: «Будем вырабатывать позицию, которая устроит и футболиста, и «Динамо»

Менеджер Александр Маньяков, который представляет интересы полузащитника Даниила Фомина, высказался о ходе переговорного процесса с «Динамо» на тему продления контракта.

«Предварительно обсуждали с Павлом Константиновичем Пивоваровым суть контракта. У Дани есть желание остаться в клубе, он капитан, знаковый игрок для «Динамо». Будем вырабатывать позицию, которая устроит и футболиста, и клуб. Всё в процессе, никакой спешки и обид нет», - высказался Маньяков, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Даниилу Фомину 25 лет. За «Динамо» он выступает с августа 2020 года после трансфера из «Уфы». С тех пор Фомин провёл за «бело-голубых» 87 официальных матчей, в которых забил 22 гола.

После первой части чемпионата России «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Ближайший матч «Динамо» проведёт 23 ноября – против «Ахмата» в рамках групповой стадии Фонбет Кубка России.