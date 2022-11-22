​Форлан: «В России очень сильная лига»

Известный в прошлом уругвайский футболист Диего Форлан ответил на вопрос о том, мог ли бы он представить себе Эдинсона Кавани в московском «Динамо».

Ходили слухи, что Кавани мог оказаться в «Динамо» в прошлом году.

«Мог бы себе представить его в России? Конечно! Почему нет? У вас очень сильная лига, хорошие команды!» - сказал Форлан, чьи слова приводит «Матч ТВ».

В настоящий момент Эдинсон Кавани играет в Испании за «Валенсию». Форвард перебрался в стан «летучих мышей» летом.

Добавим, что Диего Форлан завершил футбольную карьеру в 2019 году. Уругваец известен главным образом по выступлениям за «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».