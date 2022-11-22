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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, когда «Сочи» расторгнет контракт с Гараниным

22 Ноября 2022 • 11:24 Комментировать

Стало известно, когда руководство «Сочи» расторгнет контракт со старшим тренером Вадимом Гараниным, который возглавляет команду с лета нынешнего года.

Напомним, что в начале текущего месяца Гаранин покинул сочинский клуб, но официально об отставке объявлено не было. По информации «РБ Спорт», соглашение с 51-летним специалистом будет расторгнуто завтра, 23 ноября, после матча 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Торпедо». Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Сочи» может стать бывший наставник «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ сочинцы занимают девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Вадим Гаранин
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