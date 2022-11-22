Оздоев: «Связь с Дзюбой не теряем»

Полузащитник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев рассказал о том, что продолжает поддерживать связь со своим бывшим напарником по «Зениту» Артёмом Дзюбой.

Напомним, в начале текущего месяца Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор», за который успел провести всего пять матчей.

«С Дзюбой не удалось увидеться. Он переехал в Адану, я — в Стамбул. Но мы общаемся. Связь не теряем», — цитирует Оздоева Sport24.

В настоящий момент Дзюба находится в поисках новой команды. Ранее сообщалось, что интерес к 34-летнему нападающему проявляют «Торпедо» и «Локомотив», а также итальянская «Венеция».