Непомнящий выступил за переход сборной России в Азию

Российский специалист Валерий Непомнящий рассказал, как относится к потенциальному переходу сборной страны в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Когда не из чего выбирать и есть такой шанс, нужно его использовать. Для России подобный переход точно не стал бы прогулкой. Если возможность будет, ее нужно использовать», - передает слова тренера Metaratings.ru.

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили сборную России от официальных поединков. В ноябре подопечные Валерия Карпина провели товарищеские игры против Таджикистана и Узбекистана. Обе встречи завершились вничью со счетом 0:0.