Оздоев: «Во времена Сёмина невозможно было представить, чтобы «Зенит» выиграл у «Локомотива» 5:0»

Российский хавбек Магомед Оздоев, ныне выступающий в турецком чемпионате, высказался о силе петербургского «Зенита». «Сине-бело-голубые» четыре сезона подряд становились чемпионами Премьер-лиги.

«Зенит» всегда был сильным. Но сейчас команде легче даются игры, уровень чемпионата просел. Во времена Сёмина невозможно было представить, чтобы «Зенит» выиграл у «Локо» 5:0», - передает слова Магомеда издание Sport24.

На зимнюю паузу в Премьер-лиге «Зенит» ушел в качестве единоличного лидера. Команда Сергея Семака набрала 42 балла и опережает идущий вторым столичный «Спартак» на шесть очков.