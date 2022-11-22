Билялетдинов рассказал, где искать соперников для сборной России

Экс-футболист национальной команды России Динияр Билялетдинов высказался по поводу поиска соперников на товарищеские поединки для подопечных Валерия Карпина.

«Почему бы не поискать кого-то с Ближнего Востока? Может быть, весной получится договориться с Сербией или Венгрией. ФИФА не ставит бан на товарищеские матчи. Все зависит от РФС», - приводит слова Динияра Metaratings.ru.

В последнем контрольном поединке сборная России на выезде встречалась с командой Таджикистана. Спарринг завершился вничью со счетом 0:0. В предыдущем матче подопечные Карпина с аналогичным результатом разошлись миром с Таджикистаном.