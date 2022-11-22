Самедов высказался о возможном переходе сборной России в Азию

Экс-футболист «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов отреагировал на новость о возможном переходе сборной России в азиатский футбол.

«Европа есть Европа, но я не знаю, что нас ждет в будущем. Азия - сильный регион, там много сильных сборных. Понятно, что это не европейский уровень, но Азия тоже хороший регион», - передает слова Александра Metaratings.ru.

Напомним, что сборную России отстранили от официальных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА. В ноябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских поединка – с Таджикистаном и Узбекистаном. Обе встречи завершились вничью со счетом 0:0.