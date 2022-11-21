«Крылья Советов» интересуются форвардом БАТЭ

Самарские «Крылья Советов» могут усилиться форвардом из Беларуси. Речь идёт о 17-летнем игроке БАТЭ и молодёжной сборной Беларуси Артёме Шуманском.

Сейчас ведутся переговоры между «Крыльями» и агентом молодого футболиста. Аренду футболиста борисовский клуб не рассматривает и хочет выручить за молодого белоруса 400 тыс. евро, пишет «РБ Спорт».

Помимо самарцев, игроком интересуются ещё две команды РПЛ – столичный «Спартак» и «Краснодар»

Перед зимней паузой в РПЛ «Крылья Советов» занимают 11-е место. У команды 20 очков за 17 сыгранных туров – пять побед, пять ничьих и семь поражений.