​«Спартак» контактировал с футболистом из Чили

«Спартак» работает над усилением состава. Как стало известно «РБ Спорт», московский клуб контактировал с защитником Габриэлем Суазо. Это левый защитник, который выступает за родной «Коло-Коло» в Чили.

Габриэль Суазо способен играть не только слева в обороне, но и в полузащите – на левом фланге и в центре. Об этом говорится на страничке игрока на портале transfermarkt. 25-летний футболист оценивается в 2 миллиона евро.

Действующий контракт Габриэля Суазо с «Коло-Коло» рассчитан до конца текущего календарного года. Таким образом, уже зимой «Спартак» сможет подписать чилийца бесплатно как свободного агента.