Агент — о переходе Маркова в «Факел»: «Никаких переговоров не было»

Андрей Талаев, агент форварда Евгения Маркова, высказался о возможном переходе своего клиента в «Факел». Ранее сообщалось, что воронежский клуб подпишет игрока в зимнее трансферное окно. Напомним, что нападающий является свободным агентом.

«Не знаю пока. Рано о чем-то говорить. Пока даже никаких переговоров не было», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Агент отметил, Марков может оказаться практически в любом клубе Российской премьер-лиги, за исключением нескольких команд.

Стоит отметить, что на данный момент форвард тренируется на базе «Ростова» для поддержания своей оптимальной формы.