Агент — о стоимости Сычевого: Если «Црвена Звезда» не потянет его трансфер, то потянет кто-нибудь другой

Андрей Талаев, агент форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого, высказался о трансферной стоимости игрока.

После обновления цен на авторитетном портале Transfermarkt Сычевой стал стоить два с половиной миллиона евро, что в пять раз больше его предыдущей стоимости.

«Считаю, что это слишком мало. Он стоит гораздо больше. Но это мое мнение. Сколько? Это я при себе оставлю», — цитирует слова Талаева «РБ Спорт».

Агент заявил, что Сычевой не стремится переходить в «Црвену Звезду», если сербский клуб не сможет дать такую сумму за игрока, то найдется кто-то другой.

В этом сезоне Сычевой забил 16 голов и сделал два ассиста в 17 матчах во всех турнирах.