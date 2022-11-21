Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа А
Эквадор
Сенегал
Нидерланды
Катар
Группа B
США
Иран
Англия
Уэльс
Группа C
Мексика
Польша
Саудовская Аравия
Аргентина
Группа D
Австралия
Тунис
Дания
Франция
Группа E
Япония
Коста-Рика
Германия
Испания
Группа F
Хорватия
Бельгия
Канада
Марокко
Группа G
Камерун
Бразилия
Сербия
Швейцария
Группа H
Португалия
Южная Корея
Уругвай
Гана
Новости Турнирная таблица Расписание Результаты Статистика Стадионы Онлайн-трансляции Прогнозы и ставки Фрибет 1000 рублей Футбольный тест ЧМ-2022
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Сычевого: «Пока ситуация с «Црвеной» никак не развивается»

21 Ноября 2022 • 19:34 Комментировать

Андрей Талаев, агент форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого, высказался о возможном переходе игрока в «Црвену Звезду».

«Пока ситуация с «Црвеной» никак не развивается. Они же не будут каждый день присылать бумаги. Другие варианты? Не хочу отвечать на этот вопрос. Он только переподписал контракт с «Оренбургом», — заявил Талаев «РБ Спорту».

Агент отметил, что интерес к нападающему есть, но пока он является футболистом «Оренбурга».

В текущем сезоне 26-летний Сычевой принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 16 мячей и записал в свой актив две результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Црвена Звезда Оренбург Андрей Талаев Владимир Сычевой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Ноября
20:35 · Кубок России
Сторожук останется в «Краснодаре», пока клуб не найдёт замену
20:31 · Россия. Премьер-лига
Оздоев высказался о силе петербургского «Зенита»
20:09 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» контактировал с футболистом из Чили
19:55 · Россия. Премьер-лига
Агент — о переходе Маркова в «Факел»: «Никаких переговоров не было»
19:42 · Россия. Премьер-лига
Агент — о стоимости Сычевого: Если «Црвена Звезда» не потянет его трансфер, то потянет кто-нибудь другой
19:34 · Россия. Премьер-лига
Агент Сычевого: «Пока ситуация с «Црвеной» никак не развивается»
19:25 · Россия. Премьер-лига
​Оздоев рассказал, в чём Суперлига Турции превосходит РПЛ
18:02 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, когда Майсторович присоединится к «Динамо»
17:00 · Россия. Премьер-лига
Семак — о поражении «Зенита» от «Ахмата»: «Невозможно найти команду, которая всё время бы выигрывала»
16:44 · Россия. Премьер-лига
Агент Фернандеса сообщил, когда игрок «Динамо» вернётся на поле
16:25 · Россия. Премьер-лига
Бразильский журналист рассказал о хитрости, на которую пошёл «Фламенго», чтобы не платить за Айртона полную сумму выкупа
16:16 · Россия. Премьер-лига
Президент «Оренбурга» подтвердил, что Личка останется в команде
16:12 · Кубок России
​Смолов может больше не сыграть за «Динамо» в 2022 году
16:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Смородская: «Было бы хорошо, если в РПЛ будет движение против расизма»
16:06 · Россия. Премьер-лига
Сильянов — о травме: «Буду делать МРТ на неделе»
Все новости
Рекомендуем