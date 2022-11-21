Агент Сычевого: «Пока ситуация с «Црвеной» никак не развивается»

Андрей Талаев, агент форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого, высказался о возможном переходе игрока в «Црвену Звезду».

«Пока ситуация с «Црвеной» никак не развивается. Они же не будут каждый день присылать бумаги. Другие варианты? Не хочу отвечать на этот вопрос. Он только переподписал контракт с «Оренбургом», — заявил Талаев «РБ Спорту».

Агент отметил, что интерес к нападающему есть, но пока он является футболистом «Оренбурга».

В текущем сезоне 26-летний Сычевой принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 16 мячей и записал в свой актив две результативные передачи.