​Оздоев рассказал, в чём Суперлига Турции превосходит РПЛ

Полузащитник Магомед Оздоев, который защищает цвета турецкого «Фатих Карагюмрюк», ответил на вопрос, в чём Суперлига Турции превосходит Премьер-лигу России.

«Техническая оснащённость, открытый футбол и безбашенность - на поле, на трибунах. Здесь очень эмоциональный футбол. Он затягивает тебя. Ты кайфуешь от игры. Здесь нет такого, что ты получаешь мяч, а тебя, как в России, пять человек прессингует», - высказался Оздоев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В то же время Магомед Оздоев отметил, что чемпионат России превосходит чемпионат Турции в плане функциональной подготовки.

30-летний Магомед Оздоев перебрался в «Фатих Карагюмрюк» летом текущего календарного года. В 12 матчах турецкой Суперлиги Оздоев записал на свой счёт два результативных паса на партнёров.