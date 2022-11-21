Агент Фернандеса сообщил, когда игрок «Динамо» вернётся на поле

Агент Альберто Ромеро, представляющий интересы защитника «Динамо» Роберто Фернандеса, ответил на вопрос о состоянии игрока. Напомним, 22-летний футболист получил травму в конце октября.

«Восстановление Роберто идет хорошо. Будем надеяться, через неделю он уже начнет играть», — приводит слова Ромеро Sport24.

В нынешнем сезоне парагвайский защитник принял участие в 11 матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 29 набранных очков после 17 туров.

В 2022 году «бело-голубым» осталось провести две встречи в рамках Фонбет Кубка России — с «Ахматом» (23 ноября) и с «Оренбургом» (27 ноября).