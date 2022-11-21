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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Стало известно, какую сумму «Локомотив» выделит на зимние трансферы эксклюзив

21 Ноября 2022 • 16:38 Комментировать (2)

«Локомотив» провалил первую часть сезона. После 17 сыгранных туров московская команда занимает только 14-е место в турнирной таблице, то есть располагается в зоне «стыковых» игр. Недавно «железнодорожники» сменили главного тренера – команду принял Михаил Галактионов. Руководители «Локомотива» поддержат молодого специалиста на трансферном рынке зимой. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», боссы «железнодорожников» могут выделить на усиление состава около 10 миллионов евро.

В 2022 году «Локомотив» сыграет против «Краснодара» (23 ноября) и против «Пари НН» (27 ноября). Это будут кубковые матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (2)
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One Live
21 Ноября 2022 в 17:10
Зачем им для ФНЛ трансферы?
ингерман
21 Ноября 2022 в 16:55
ай а деньги откудава.. опяц с ж\д билецав.. А-ха-ха-ха! )))
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