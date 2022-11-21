«Локомотив» провалил первую часть сезона. После 17 сыгранных туров московская команда занимает только 14-е место в турнирной таблице, то есть располагается в зоне «стыковых» игр. Недавно «железнодорожники» сменили главного тренера – команду принял Михаил Галактионов. Руководители «Локомотива» поддержат молодого специалиста на трансферном рынке зимой. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», боссы «железнодорожников» могут выделить на усиление состава около 10 миллионов евро.

В 2022 году «Локомотив» сыграет против «Краснодара» (23 ноября) и против «Пари НН» (27 ноября). Это будут кубковые матчи.