Президент «Оренбурга» подтвердил, что Личка останется в команде

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что Марцел Личка останется главным тренером команды. Напомним, специалист вел переговоры с «Краснодаром», но в минувшие выходные он сообщил руководству «Оренбурга» о намерении продолжить работу в клубе.

«Решение Лички остаться соответствует тем условиям, на которых было подписано соглашение. У тренера контракт с «Оренбургом» до июня 2023 года. Он доиграет сезон с командой», — приводит слова Еремякина «Чемпионат».

«Оренбург» занимает седьмое место в чемпионате России, имея в своем активе 25 набранных очков после 17 сыгранных туров.