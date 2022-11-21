Галактионов: Гилерме — системообразующий футболист «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о голкипере команды Маринато Гилерме.

Специалист заявил, что Гилерме является тем игроком, который приносил славу столичному клубу, он является системообразующим и очень опытным футболистом.

«Для клуба, для тренерского штаба и для игроков он является очень важным человеком, у которого и есть тот самый фундамент, опора», — цитирует слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Напомним, 36-летний бразилец защищает цвета «железнодорожного» клуба с 2007 года. В нынешнем сезоне он провел пять матчей во всех турнирах, в которых пропустил пять голов и один раз отстоял «на ноль».