Галактионов: Приоритетная позиция Баринова — опорная зона

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о капитане команды Дмитрии Баринове.

«Очень хорошо, что у Баринова есть универсализм, что он может закрыть сразу несколько позиций. Приоритетной является его родная — опорная зона, где он может проявлять свои лучшие качества», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

При этом специалист отметил, что позиция Баринова будет зависеть от многих факторов, футболист должен играть там, где он приносит больше всего пользы для своей команды.

В текущем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.