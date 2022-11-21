​Норманн – самый подешевевший футболист РПЛ, Баринов ушёл недалеко

Эксперты портала transfermarkt обновили оценочные стоимости футболистов, которые представляют Российскую премьер-лигу. Самое больше снижение цены показал полузащитник «Динамо» Матиас Норманн. Он подешевел на 2,5 миллиона евро и теперь оценивается в 7,5 миллиона.

2 миллиона евро в цене потеряли четыре футболиста: Джон Кордоба из «Краснодара» (новая оценочная стоимость – 11 млн евро), Дмитрий Баринов из «Локомотива» (9), Гамид Агаларов из «Ахмата» (3), и Зелимхан Бакаев из «Зенита» (3).

Дальше идут Джирано Керк из «Локомотива» (-1,5 млн евро = 4 млн евро), Дмитрий Чистяков из «Зенита» (-1,5 = 2,5) и Тин Едвай из «Локомотива» (-1,5 = 2,5).