Галактионов: Лоськов и Пашинин — великие футболисты

Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин вошли в его тренерский штаб.

Специалист заявил, что такие великие для клуба футболисты должны быть в штабе, они будут передать команде свой победный дух, ведь эти люди приносили «Локомотиву» славу, завоевывая трофеи.

«Думаю, что симбиоз тех тренеров, которые пришли вместе со мной, и тех, кто сейчас продолжает работать здесь, это хорошее усиление тренерского штаба», — цитирует слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

«Железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 13 набранных очков после 17 туров.