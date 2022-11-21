​Вендел – самый подорожавший игрок РПЛ, Сычевой – в топ-5

Специалисты авторитетного портала transfermarkt в понедельник обновили оценочные трансферные стоимости футболистов из Российской премьер-лиги. Самый большой прирост показал полузащитник «Зенита» Вендел. Он подорожал на 3 миллиона евро и теперь оценивается в 22 миллиона.

+ 2 миллиона евро к трансферной стоимости получили три игрока: Малком из «Зенита» (новая стоимость – 24 миллиона евро), Даниил Уткин из «Ростова» (7) и Владимир Сычевой из «Оренбурга» (2,5). Последний за счёт бомбардирского таланта подорожал на 400%!

Дальше идут Сергей Пиняев из «Крыльев Советов» (+1,8 млн евро = 3,5), Александр Сильянов из «Ростова» (+1,7 млн евро = 3,5) и Артём Карпукас из «Локомотива» (+1,7 млн евро = 2,5).