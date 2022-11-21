Агент Батчи сообщил, что хавбек уже не сыграет в этом году за «Краснодар»

Эдуардо Мариньо агент полузащитника «Краснодара» Жоау Батчи, ответил на вопрос о состоянии футболиста. Напомним, в октябре игрок получил травму на тренировке.

«Жоау точно не сыграет до конца года. Он вернется на поле только в январе», — цитирует слова агента Sport24.

Батчи перебрался в «Краснодар» в начале сентября, в нынешнем сезоне он принял участие в четырех матчах Российской премьер-лиги и Фонбет Кубка России, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

В этом году «быкам» осталось провести две игры Фонбет Кубка России — против «Локомотива» (23 ноября) и против «Химок» (27 ноября).