ЦСКА отказался от трансфера Гюнтера

ЦСКА отказался от возможного трансфера защитника «Вероны» Корая Гюнтера, сообщает Metaratings.

По информации источника, причиной такого решения руководства «армейцев» стал тот факт, что 28-летний немец продлил своё соглашение с итальянским клубом, истекавшее летом 2023 года. После этого трансфер Гюнтера стал для ЦСКА слишком дорогим.

Действующее соглашение защитника с «Вероной» рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает немецкого футболиста в 4,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Гюнтер провёл в составе «Вероны» 14 матчей, отметившись в них одним забитым голом и одной результативной передачей.